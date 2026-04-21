La risposta esilarante di Sarri all'ultima domanda della conferenza stampa di Atalanta-Lazio | Ho fame

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo all'ultima domanda fa ridere tutti: "Ho fame".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Sarri esplode nell’intervista in TV dopo Lazio-Genoa: “Basta! Ti ho già risposto tre volte”La Lazio batte il Genoa 3-2 con un rigore all'ultimo respiro, ma il dopo gara è tutto per lo sfogo di Sarri a DAZN: l'allenatore si innervosisce...

Conferenza stampa Sarri alla vigilia di Atalanta Lazio: «Non c’è una partita che vale una stagione. Ecco chi rientra e chi sarà ancora out»Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera...

Una raccolta di contenuti

atalanta lazio la risposta esilarante diLa risposta esilarante di Sarri all’ultima domanda della conferenza stampa di Atalanta-Lazio: Ho fameMaurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo all’ultima domanda fa ridere tutti: Ho fame. Breaking news ... fanpage.it

atalanta lazio la risposta esilarante diSarri diretta prima di Atalanta-Lazio di Coppa Italia: segui la conferenza stampa di oggi LIVEIl tecnico biancoceleste presenta la semifinale di ritorno della competizione tricolore: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Digita per trovare news e video correlati.