La risposta esilarante di Sarri all'ultima domanda della conferenza stampa di Atalanta-Lazio | Ho fame

Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo all'ultima domanda fa ridere tutti: "Ho fame".🔗 Leggi su Fanpage.it

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