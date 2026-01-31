Sarri esplode nell'intervista in TV dopo Lazio-Genoa | Basta! Ti ho già risposto tre volte
Dopo la vittoria contro il Genoa, Sarri si sfoga in diretta TV. L’allenatore si mette sotto pressione per le domande ripetute sul caso Romagnoli e perde la pazienza. “Basta! Ti ho già risposto tre volte”, dice al giornalista, mostrando tutta la sua irritazione. La Lazio ha vinto 3-2 con un rigore all’ultimo minuto, ma lo scontro tra Sarri e i cronisti cattura l’attenzione più della partita stessa.
La Lazio batte il Genoa 3-2 con un rigore all'ultimo respiro, ma il dopo gara è tutto per lo sfogo di Sarri a DAZN: l'allenatore si innervosisce sulle domande ripetute sul caso Romagnoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
