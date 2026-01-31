Sarri esplode nell'intervista in TV dopo Lazio-Genoa | Basta! Ti ho già risposto tre volte

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Genoa, Sarri si sfoga in diretta TV. L’allenatore si mette sotto pressione per le domande ripetute sul caso Romagnoli e perde la pazienza. “Basta! Ti ho già risposto tre volte”, dice al giornalista, mostrando tutta la sua irritazione. La Lazio ha vinto 3-2 con un rigore all’ultimo minuto, ma lo scontro tra Sarri e i cronisti cattura l’attenzione più della partita stessa.

La Lazio batte il Genoa 3-2 con un rigore all'ultimo respiro, ma il dopo gara è tutto per lo sfogo di Sarri a DAZN: l'allenatore si innervosisce sulle domande ripetute sul caso Romagnoli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lazio Genoa

La moglie di James Ransone rompe il silenzio dopo la sua morte: “Ti ho amato mille volte e ti amerò ancora”

Per Sarri vincere in 9 con la Lazio non è stata l’unica impresa: “Mi era già successo, eravamo 8 contro 10”

Maurizio Sarri celebra le imprese della sua Lazio, sottolineando come vincere con soli nove giocatori non sia un caso isolato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Sarri esplode nell’intervista in TV dopo Lazio-Genoa: Basta! Ti ho già risposto tre volte.

sarri esplode nell intervistaSarri esplode nell’intervista in TV dopo Lazio-Genoa: Basta! Ti ho già risposto tre volteLa Lazio batte il Genoa 3-2 con un rigore all'ultimo respiro, ma il dopo gara è tutto per lo sfogo di Sarri a DAZN: l'allenatore si innervosisce sulle ... fanpage.it

sarri esplode nell intervistaLazio, Sarri su Romagnoli: Giocatore importante, è una situazione in mano alla societàDopo la sconfitta contro il Como e il pareggio di Lecce, la Lazio torna a vincere in casa contro il Genoa. Decisive le reti su rigore di Pedro e Cataldi, in mezzo il primo gol in biancoceleste di ... gianlucadimarzio.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.