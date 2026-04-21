Sempre più persone scelgono di conservare la propria auto per diversi anni, evitando di acquistarne una nuova. In questo scenario, si verifica frequentemente che i costi di riparazione superino il valore residuo del veicolo. In questi casi, si può verificare che l’assicurazione copra comunque le spese di riparazione, anche se questa supera il valore dell’auto. La decisione di riparare dipende spesso da vari fattori, tra cui il costo e la condizione del veicolo.

Sono sempre di più le persone che, mosse da svariate ragioni, decidono di mantenere la propria auto negli anni, senza cambiarla. In caso di incidente, però, ci sono stati casi in cui i proprietari della vettura non si sono visti riconoscere il risarcimento necessario a coprire le spese di riparazione. Perché? Perché molte compagnie assicurative hanno risposto che il risarcimento è commisurato al valore effettivo del veicolo. E se il veicolo è datato, la conseguenza è che il valore è ridotto, quando invece le spese di riparazione, per contro, sono elevate. Un problema non da poco, che ha portato a scontri in tribunale. A tal proposito, c'è un'importante sentenza del tribunale di Paola, in provincia di Cosenza, che potrebbe fare la differenza in caso di contenzioso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La riparazione supera il valore dell’auto? Ecco quando paga l'assicurazione

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