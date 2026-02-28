Paga più di mille euro per l' assicurazione dell' auto ma è una truffa | cinque persone denunciate

Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di Parma Centro dopo un'indagine su una truffa online. Le accuse riguardano una frode che ha coinvolto un uomo che aveva pagato oltre mille euro per un'assicurazione auto. Le indagini hanno portato all'identificazione e alla denuncia dei sospettati, ritenuti coinvolti in modo diverso nella vicenda. La truffa è stata scoperta al termine di un'operazione investigativa articolata.

Nei giorni corsi, a conclusione di una articolata attività investigativa, i carabinieri di Parma Centro hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica cinque persone che sono ritenute, a vario titolo e in concorso tra loro, presunte responsabili di una sofisticata truffa internet.

