Nel 2025, il costo dell’assicurazione auto in Italia mostra segnali di stabilizzazione, con alcune regioni come l’Umbria che risultano più costose. Terni supera Perugia in termini di tariffe, evidenziando differenze regionali. Questa tendenza offre una panoramica più chiara per chi cerca coperture assicurative più consapevoli e consente di valutare le opzioni disponibili sul mercato.

Dopo due anni di forti rincari, nel 2025 il prezzo dell’ Rc Auto in Italia ha finalmente rallentato la sua corsa. Una buona notizia solo a metà, perché i livelli restano comunque elevati e continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale leader nella comparazione online di prodotti assicurativi, il premio medio nazionale ha raggiunto i 469,86 euro, con un aumento del 2,7% rispetto al 2024: meno rispetto agli anni precedenti, ma ancora lontano da un vero sollievo per gli automobilisti. Guardando all’ Umbria, il quadro è simile ma con qualche sfumatura in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assicurazione dell’auto. Umbria tra le più care. E Terni supera Perugia

Approfondimenti su Umbria Auto

L’assicurazione auto post incidente con colpa può comportare costi più elevati, soprattutto per alcuni profili di automobilisti.

Negli ultimi anni, il commercio online in Umbria ha registrato una crescita costante, con un incremento significativo dopo il 2019.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Umbria Auto

Argomenti discussi: Assicurazione auto ferma 2026: è obbligatoria; Rca, stop all’obbligo per mezzi inutilizzabili e nuove regole per auto d’epoca. Così l’Italia si allinea alle regole Ue; Assicurazione auto, l’Italia si adegua alla UE: cosa cambia; Novità RCA: cosa cambia per le auto storiche.

L’assicurazione dell’auto. Umbria tra le più care. E Terni supera PerugiaNessuna tra le regioni piccole ha tariffe alte come da noi: 459 euro in media. E i rincari anche nel 2025 si fanno sentire: aumento annuo del 3,6 per cento. . lanazione.it

L’assicurazione auto tra obblighi e scelte consapevoli: come orientarsiLa mobilità su quattro ruote è parte integrante della vita quotidiana di milioni di italiani. Che si tratti di spostamenti per lavoro, per necessità personali o per il semplice piacere di un ... terremarsicane.it

OSTENSIONE DELLE SPOGLIE DI SAN FRANCESCO: UN VIAGGIO TRA SPIRITUALITÀ E BELLEZZA Vivi un'esperienza unica nel cuore dell' Umbria!. Unisciti a noi per un viaggio speciale che unisce fede, storia e panorami mozzafiato, in occasione dell' - facebook.com facebook