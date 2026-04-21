Durante il Fuorisalone 2026, Franke e Faber presentano le loro ultime novità con un evento esclusivo presso il Franke Flagship Store. La manifestazione mette in mostra prodotti e soluzioni innovative nel settore dell’arredo e delle cucine. L’appuntamento si svolge all’interno di uno spazio dedicato, aperto al pubblico e agli operatori del settore, offrendo un’anteprima delle novità di entrambe le aziende.

Le novità al Fuorisalone 2026 di Franke e Faber debuttano con un esclusivo evento nella cornice del Franke Flagship Store. Franke svela la nuova gamma di vasche Box DrainMax che, progettate per semplificare la manutenzione, uniscono stile raffinato e funzionalità intelligenti. Tra i punti di forza, il kit di scarico da 7“, per un flusso d’acqua più scorrevole e un deflusso senza intoppi, e il cestello raccogli-rifiuti removibile in acciaio inox spazzolato con impugnatura ergonomica, che previene l’intasamento, elimina gli odori sgradevoli all’origine e, grazie alla cover protettiva, garantisce una durata e un’usabilità superiori. Inoltre, la collezione si avvale della tecnologia Sound Soft, che riduce il rumore fino a 10 decibel, pari a una diminuzione del 90% dell’energia sonora.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ricetta del comfort firmata Franke e Faber

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