Homo Faber | al Miela la cerimonia di premiazione del concorso artistico
Al Miela si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso artistico internazionale
La cerimonia di premiazione del Concorso artistico internazionale sul tema "Homo Faber", rivolto alle nuove generazioni e indetto nell'ambito della 21a edizione di "Questa Volta metti in scena.", si tiene venerdì 30 gennaio, alle ore 11.30 al Teatro Miela di Trieste (ingresso libero).
La cerimonia di premiazione del Premio Battistelli si terrà a Pescara il 1° febbraio, segnando l'inizio della prima edizione del concorso dedicato alla poesia inedita.
Homo Faber 2024Il viaggio della vita – The Journey of Life è il tema attorno a cui ruota la mostra concepita per Homo Faber 2024, con la direzione artistica di Luca Guadagnino e Nicolò Rosmarini, a cui partecipano ... nonsolocinema.com
