Il Roseto comunale di Santa Giustina riapre le porte il 25 aprile

Il roseto comunale di Santa Giustina riapre il 25 aprile, in concomitanza con la festa della Liberazione. La struttura si trova in via Sanmicheli, 65, e sarà accessibile nuovamente al pubblico dopo il periodo invernale. L’apertura coincide con la data della festa nazionale, e l’inaugurazione avverrà nello stesso giorno. La riapertura segna la ripresa delle attività stagionali del giardino fiorito.

Con l'arrivo della primavera, riapre il Roseto comunale di Santa Giustina, in via Sanmicheli, 65. L'inaugurazione è prevista sabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione. Il Roseto sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino a settembre, mentre da ottobre le.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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