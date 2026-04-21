La remigrazione nel decreto sicurezza

Una recente modifica al decreto sicurezza introduce un compenso per gli avvocati che si occupano di rappresentare i migranti in determinate procedure. La norma riguarda specifici aspetti legati alla difesa legale dei richiedenti asilo e delle pratiche di rimpatrio. La modifica ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte, anche in relazione alle modalità di applicazione e ai soggetti interessati. La misura è stata inserita nel quadro delle ultime disposizioni legislative sul tema.

Il 17 aprile il senato ha approvato il secondo decreto sicurezza del governo Meloni, che ora passa alla camera per l’approvazione da ottenere tassativamente entro il 25 aprile. Ma il provvedimento continua a scatenare critiche per le accuse di incostituzionalità, tanto che il 20 aprile il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha convocato il sottosegretario Alfredo Mantovano al Quirinale e ha fatto capire che potrebbe non firmare la norma se non sarà modificata. L’emendamento è stato definito da molti un incentivo alla “remigrazione”, cioè alle deportazioni di massa che sono nel programma politico di molti partiti dell’estrema destra europea.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La remigrazione nel decreto sicurezza GOVERNO NEL CAOS | IL QUIRINALE PUÒ BLOCCARE IL DECRETO SICUREZZA Notizie correlate Remigrazione: avvocati, no all’emendamento al decreto sicurezza Unione delle camere penaliDi seguito il comunicato dell’Unione camere penali italiane: L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il... Leggi anche: Quirinale in allarme: il Decreto sicurezza rischia di restare senza firma per “colpa” della norma sulla remigrazione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ecco la remigrazione per decreto, il colpo di mano della destra; La remigrazione nel decreto: scontro sul premio ai rimpatri; Remigrazione per decreto? Cosa prevede l'emendamento al dl Sicurezza sul rimpatrio dei migranti con incentivi agli avvocati. I dubbi del Quirinale; La remigrazione finisce nel decreto Sicurezza: avvocati pagati per convincere i migranti al rimpatrio. La remigrazione finisce nel decreto Sicurezza: avvocati pagati per convincere i migranti al rimpatrioL’emendamento, a firma del centrodestra, prevede che ogni avvocato che abbia fornito assistenza per compilare le carte del rimpatrio volontario venga pagato 625 euro «ad esito della partenza dello str ... editorialedomani.it La remigrazione nel decreto: scontro sul premio ai rimpatriIl centrosinsitra si ribella al compenso per quegli avvocati che fanno tornare in patria i loro assistiti. Magi (+Europa): «A un passo dall'Ice di Trump» ... avvenire.it #ottoemezzo Evelina Christillin sul tema immigrazione e remigrazione nei partiti della destra italiana - facebook.com facebook Quirinale in allarme: il Decreto sicurezza rischia di restare senza firma per “colpa” della norma sulla remigrazione di @lianamilella x.com