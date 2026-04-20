Il Quirinale ha manifestato preoccupazioni riguardo al decreto sicurezza, in particolare per l’emendamento che prevede un pagamento di 615 euro agli avvocati, condizionato all’accettazione volontaria della remigrazione da parte del migrante nel suo paese di origine. La norma, approvata dalla maggioranza, rischia di bloccare la firma del presidente della Repubblica. La questione ha generato tensioni tra le istituzioni, portando a interrogativi sul futuro del provvedimento.

Nubi temporalesche in arrivo dal Quirinale sul decreto sicurezza. L’emendamento della maggioranza che garantisce agli avvocati 615 euro, accreditati solo a cose fatte, se il migrante accetta volontariamente la remigrazione nel suo paese di origine, sta tenendo in allarme il Colle. Ora spetta alla maggioranza trovare il modo per superare le probabili opposizioni che l’emendamento sugli avvocati troverà al Quirinale. È difficile infatti che la presidenza della Repubblica – come si può cogliere in queste ore – possa apporre la sua firma su un emendamento considerato ormai controverso, che ha causato le proteste degli avvocati e che è stato inserito nel testo all’ultim’ora, e sul quale per giunta c’era già stato il parere negativo sia del ministero della Giustizia, sia di quello dell’Economia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quirinale in allarme: il Decreto sicurezza rischia di restare senza firma per “colpa” della norma sulla remigrazione

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