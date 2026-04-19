Remigrazione | avvocati no all’emendamento al decreto sicurezza Unione delle camere penali

L’Unione delle camere penali italiane ha dichiarato il suo no all’emendamento al decreto sicurezza riguardante la remigrazione. In un comunicato, l’associazione ha espresso la propria posizione sulla proposta che modifica le norme riguardanti i procedimenti legali e le misure penali in materia di immigrazione. La questione ha suscitato dibattito tra gli addetti ai lavori, con diverse opinioni emerse sul testo proposto.

Di seguito il comunicato dell’Unione camere penali italiane: L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di “rimpatrio volontario” e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza. Questa previsione tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere e retribuita in funzione del risultato richiesto dall’amministrazione.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Remigrazione: avvocati, no all’emendamento al decreto sicurezza Unione delle camere penali Notizie correlate L’ex Anm Poniz agli avvocati: "Ora i vertici si dimettano". Le Camere Penali insorgonoIl giorno dopo l’esito di un referendum che ha portato ad una vittoria schiacciante del "No" sono scintille fra l’ex presidente della Anm Luca Poniz... Referendum: Unione Camere Penali, indegno e vergognoso post segretario ANM su riformaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di Trump; La remigrazione finisce nel decreto Sicurezza: avvocati pagati per convincere i migranti al rimpatrio; La remigrazione nel decreto: scontro sul premio ai rimpatri; Rimpatri, gli avvocati estranei a quel decreto. Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migrantiContinua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza, alla ... fanpage.it Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di TrumpInsorge il centrosinistra. Ma dicono no anche i legali e le correnti della Magistratura. Magi di + Europa scrive a Mattarella ... repubblica.it L’intervento di Matteo Salvini dal palco all’evento di Milano ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’, organizzato dai Patrioti europei e dalla Lega su remigrazione e contro i “burocrati di Bruxelles” è un mezzo flop: piazza Duomo non si riempie e gli all facebook In una piazza Duomo non da pienone, il vicepremier Salvini dice no alla Ue, apre al gas russo, smentisce Meloni su Ue e Russia, spinge sulla cacciata dei migranti mentre Forza Italia sfila contro la “remigrazione” senza regole. Poi dice: il governo è unito. Ecc x.com