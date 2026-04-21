La rapina delle cassette di sicurezza nella banca Crèdit Agricole di Napoli ha più domande che risposte

Nella filiale di una banca a Napoli sono state sottratte 38 cassette di sicurezza e numerose altre sono state violate. Gli investigatori stanno conducendo accertamenti nei garage e nelle aree sotterranee della zona per individuare eventuali tracce o elementi utili alle indagini. Al momento, non ci sono informazioni sulle modalità del furto o sui responsabili. La vicenda ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e dei residenti.

Trentotto cassette rubate e decine violate nella Crèdit Agricole dell'Arenella. Gli investigatori cercano tracce fra i garage e i sottoterra della zona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rapina in banca, c'è la nota di Crédit Agricole: "Ecco quante cassette di sicurezza sono state portate via"La Crédit Agricole Italia ha emesso una nota nella quale si parla della rapina avvenbuta ieri nella filiale di piazza Medaglie d'Oro. Rapina al Vomero, la banca Crèdit Agricole: «Allarme scattato subito. Ecco come sono progettate le cassette di sicurezza»In una nota inviata al Mattino, la banca Crédit Agricole fa una serie di precisazioni dopo la rapina avvenuta giovedì scorso al Vomero, in piazza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina in banca a Napoli, Credit Agricole: Le cassette di sicurezza? Basate su livelli concentrici di protezione; Cassette di sicurezza svaligiate. E ora che succede?; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video. La rapina delle cassette di sicurezza nella banca Crèdit Agricole di Napoli ha più domande che rispostePer capire un po' cosa sta succedendo dopo la rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli bisogna immaginare di usare un compasso infilzato al civico 17 (e pure qui la cabala potrebbe sfrenarsi) di ... fanpage.it Rapina al Vomero, la banca Crèdit Agricole: «Allarme scattato subito. Ecco come sono progettate le cassette di sicurezza»In una nota inviata al Mattino, la banca Crédit Agricole fa una serie di precisazioni dopo la rapina avvenuta giovedì scorso al Vomero, in piazza Medaglie d'Oro. Dopo ... ilmattino.it Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli, il buco nel pavimento, collegato a un cunicolo sotterraneo, da cui sono entrati e poi usciti ieri i malviventi. Forzate decine di cassette di sicurezza. Il bottino non è stimabile https://www.ultimenotizieflash.com/cron facebook Il direttore della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli, rapinata da una banda, ha comunicato ai clienti accorsi nella tarda serata davanti alla filiale le file delle cassette svuotate. x.com