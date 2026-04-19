Una rapina si è verificata giovedì scorso in una banca situata in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere del Vomero. La banca ha diffuso una nota in cui spiega che l’allarme è scattato immediatamente e ha fornito dettagli sul funzionamento delle cassette di sicurezza, senza fornire ulteriori informazioni sui sospetti o sulle modalità dell’azione criminosa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

In una nota inviata al Mattino, la banca Crédit Agricole fa una serie di precisazioni dopo la rapina avvenuta giovedì scorso al Vomero, in piazza Medaglie d'Oro. Dopo la diffusione dei video dove si vedono i banditi entrare dall'ingresso principale e le critiche sulla sicurezza dell'istututo bancario mosse da alcuni clienti, l'istituto di credito entra nel merito dei sistemi di sicurezza e spiega cosa è successo in quei minuti spiegando anche come funzionano le cassette di sicurezza presa di mira dai banditi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina al Vomero, la banca Crèdit Agricole: «Allarme scattato subito. Ecco come sono progettate le cassette di sicurezza»

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