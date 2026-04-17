Rapina in banca c' è la nota di Crédit Agricole | Ecco quante cassette di sicurezza sono state portate via

La banca Crédit Agricole Italia ha diffuso una nota riguardante la rapina avvenuta ieri nella filiale di piazza Medaglie d'Oro. Nell’occasione, sono state portate via diverse cassette di sicurezza. La nota specifica il numero esatto delle cassette sottratte durante l’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Finora non sono stati resi noti dettagli sull’identità dei responsabili.

La Crédit Agricole Italia ha emesso una nota nella quale si parla della rapina avvenbuta ieri nella filiale di piazza Medaglie d'Oro. L'istituto di credito "ringrazia tutte le forze dell'ordine e la Procura che si sono tempestivamente attivate con un esemplare lavoro di squadra per garantire.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate La protesta dei clienti della banca rapinata: "Quali cassette di sicurezza sono state rubate?"Tensione a piazza Medaglie d'Oro dopo la rapina con ostaggi di oggi al Credit Agricole. Crédit Agricole: “Grazie a sistemi di sicurezza solo 40 le cassette scassinate”Tempo di lettura: < 1 minuto “ Crédit Agricole Italia ringrazia tutte le forze dell’ordine e la Procura che si sono tempestivamente attivate con un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri con maschere da personaggi del cinema; Terrore a Napoli, rapina in banca al Vomero e clienti presi in ostaggio. Ecco cosa è accaduto; Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei. Rapina in banca, c'è la nota di Crédit Agricole: Ecco quante cassette di sicurezza sono state portate viaLa Crédit Agricole Italia ha emesso una nota nella quale si parla della rapina avvenbuta ieri nella filiale di piazza Medaglie d'Oro. L'istituto di credito ringrazia tutte le forze dell'ordine e la P ... napolitoday.it Rapina in banca a Napoli, il racconto di un ostaggio: Uno indossava un pantalone tipo quello dei corrieriContinuano a emergere nuovi elementi sulla rapina in banca avvenuta a Napoli: un ostaggio racconta dettagli sull'abbigliamento di un rapinatore ... virgilio.it Rapina alla banca Crédit Agricole di Napoli Si aggiungono altri dettagli ai danni delle cassette scassinate: - facebook.com facebook Rapina in corso alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli. Un gruppo di banditi si è introdotto all’interno della filiale, barricandosi con diversi ostaggi, liberati nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che presi x.com