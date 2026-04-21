Recentemente, il Ministero ha autorizzato i primi interventi con la psilocibina, un estratto di fungo allucinogeno, per il trattamento della depressione resistente. I risultati preliminari indicano effetti positivi nel migliorare i sintomi dei pazienti coinvolti. Questa decisione segna un passo importante nel campo delle terapie alternative, aprendo nuove possibilità di intervento per le persone affette da questa forma di depressione.

Sono incoraggianti i primi dati sull’uso della psilocibina, l’estratto del fungo allucinogeno, contro la depressione resistente. È l’Università di Chieti ad essere già partita, a febbraio, nella sperimentazione mentre a breve anche il dipartimento di salute mentale di Roma dell’Asl 5, diretta da Giuseppe Nicolò, partirà con le somministrazioni della sostanza. I risultati. La sperimentazione all’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti, guidata dal professor Giovanni Martinotti, è attualmente in una fase cruciale. Essendo iniziata a febbraio 2026, i risultati definitivi non sono ancora pronti, ma i primi riscontri clinici sono molto promettenti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La psilocibina e i primi interventi sulla depressione autorizzati dal Ministero: risultati incoraggianti

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