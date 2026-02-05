Primo trattamento psichedelico in Italia contro la depressione resistente | somministrata psilocibina

Una donna di 63 anni è diventata la prima in Italia a ricevere un trattamento con psilocibina per la depressione resistente. L’intervento si è svolto in un contesto di studio clinico, segnando un passo importante nella ricerca sulle terapie alternative. La paziente ha assunto il farmaco in un ambiente controllato, con l’obiettivo di valutare i potenziali benefici di questa sostanza in casi difficili da trattare con i metodi tradizionali. Ora si attende con attenzione il prosieguo della sperimentazione e i risultati che potrebbero aprire nuove strade nella cura di

Una donna di 63 anni è la prima paziente in Italia a essere sottoposta a un trattamento sperimentale con psilocibina nell’ambito di uno studio clinico sulla depressione resistente. La somministrazione è avvenuta presso la Clinica psichiatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, all’interno di una sperimentazione coordinata dall’équipe guidata da Giovanni Martinotti, direttore dell’Unità operativa e professore ordinario all’Università “Gabriele d’Annunzio”. La “medicina psichedelica” è alla base da alcuni anni diversi studi negli Usa. Per esempio l’uso di funghi e Lds per la schizofrenia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Primo trattamento psichedelico in Italia contro la depressione resistente: somministrata psilocibina Approfondimenti su Depressione Resistente Depressione resistente ai farmaci, al Santissima Annunziata il primo trattamento in Italia con Psilocibina È iniziato all’ospedale Santissima Annunziata di Firenze il primo trattamento in Italia con la psilocibina. Fungo allucinogeno contro la depressione resistente, trattamento al via in Italia In Italia, una donna di 63 anni è la prima paziente a ricevere un trattamento con psilocibina contro la depressione resistente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Depressione Resistente Depressione resistente ai farmaci, primo trattamento in Italia con PsilocibinaLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Al via il primo corso italiano in Terapie Assistite con PsichedeliciCinque anni fa nasceva Illuminismo Psichedelico, un podcast da me promosso, prodotto dall’Associazione Luca Coscioni e affidato alla sapiente e disinvolta conduzione del giornalista e autore Federico ... huffingtonpost.it , ( ) . . E' il primo trattamento in Italia c facebook Depressione resistente, a Chieti primo trattamento in Italia con la psilocibina, principio attivo dei funghi psichedelici Somministrato a una donna di 63 anni. Studio clinica psichiatrica unisce farmaco a stimolazione magnetica I dettagli asl2abruzzo.it/depre x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.