La psicologa Luana Di Pietro analizza nel suo nuovo libro le relazioni caratterizzate dal non amore, evidenziando come spesso le parole non corrispondano ai fatti. Nelle sue osservazioni, si parla di promesse non mantenute, presenze che si alternano e persone che appaiono e scompaiono senza una logica precisa. Si tratta di una dinamica molto diffusa, che coinvolge molti tipi di rapporti interpersonali senza necessariamente sfociare in situazioni estreme.

Come si riconosce il non amore I segnali, dice Luana Di Pietro, sono spesso semplici, quasi elementari. Il primo è l’assenza di reciprocità. «L’amore, nella sua forma sana, prevede uno scambio. Non perfettamente simmetrico, certo, ma presente da entrambe le parti. Quando questo manca, siamo già in una zona critica». Reciprocità significa attenzione, ascolto, presenza. E proprio la mancanza di ascolto è un secondo segnale. «Se non c’è sintonizzazione con l’altro, non vedo i suoi bisogni, non colgo i cambiamenti, non intercetto nemmeno il suo mondo interiore». Poi c’è il tempo. O meglio, la sua assenza, «che spesso coincide con una mancanza di investimento emotivo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La psicologa Luana Di Pietro e l'identikit del non amore: «Le parole non seguono i fatti. Ci sono promesse che non si mantengono, presenze intermittenti, persone che appaiono e scompaiono. È una dinamica molto comune»

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