Intrattenimento in Italia | quante sono le persone che seguono le serie TV?

Secondo una recente indagine, circa il 70% degli italiani seguono regolarmente serie TV, principalmente per sfuggire alla routine quotidiana. La causa di questa tendenza risiede nell’aumento di piattaforme streaming come Netflix, che offrono un’ampia scelta di programmi. Molti utenti passano in media oltre 4 ore alla settimana davanti allo schermo, spesso condividendo opinioni sui social o commentando gli episodi. La diffusione di queste serie ha trasformato il modo in cui il pubblico si intrattiene e si confronta con i contenuti televisivi.

Oggi siamo abituati a convivere con i social, con i podcast, con i giochi sui casinò online italia e con i reel, ma anche le serie TV giocano un ruolo molto importante nel nostro intrattenimento. Senza dubbi, la televisione è ancora presente nelle case della maggior parte degli italiani e viene utilizzata soprattutto la sera. Gli utenti TV sono circa 94,1%, mentre gli utenti di internet sono 90,1%. Quindi, lo schermo della televisione è ancora la nostra fonte di informazione principale, ma in modo diverso rispetto a qualche anno fa. Diciamo che i numeri cambiano molto da mese a mese, in generale possiamo dire che la Total Audience arriva a 19,6 milioni spettatori nel prime time.🔗 Leggi su 2anews.it

