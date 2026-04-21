La prova aperta al pubblico di Rigetto di Dino Lopardo | un’indagine teatrale sulla bulimia

Il 21 aprile 2026 si è tenuta ad Arezzo una prova aperta al pubblico dello spettacolo “Rigetto”, scritto e diretto da Dino Lopardo. Lo spettacolo affronta il tema della bulimia attraverso un’indagine teatrale che si concentra sul rifiuto del cibo e delle relazioni familiari. La rappresentazione si svolge in un teatro della città e coinvolge attori e pubblico in una riflessione sulla malattia.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Uno spettacolo che mette in scena il rifiuto del cibo, della famiglia e della società: è Rigetto, lavoro dell’autore, attore e regista Dino Lopardo, che si trova in residenza creativa a Sansepolcro, presso il Teatro alla Misericordia diretto dall’Associazione CapoTraveKilowatt. La prova aperta al pubblico – in programma domenica 26 aprile, alle ore 17:30 – restituirà agli spettatori lo spettacolo ancora in fase di lavorazione, in vista del debutto atteso in estate. Protagoniste della pièce teatrale, le interpreti Angela Ciaburri e Claudia Marsicano, nei panni di Anna e Clara, sorellastre mai scelte che crescono in una famiglia disfunzionale tra Milano e Napoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La prova aperta al pubblico di “Rigetto”, di Dino Lopardo: un’indagine teatrale sulla bulimia Notizie correlate 'Affogo' di Dino LopardoLa Rassegna 'Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo' prosegue il 9 aprile al Teatro Nuovo di Pisa, ore 21:00 con Affogo di... Dino Lopardo in "Affogo": doppio appuntamento al Nostos TeatroIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 7 marzo alle ore 21:00 e domenica 8 marzo alle ore 19:00 va in...