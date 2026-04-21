La protesta della curva Nord invade la città | Tutto questo non può finire

La curva Nord ha iniziato una protesta che si è fatta sentire anche fuori dal palazzetto, dopo aver raccolto più di 3000 firme con una petizione online e aver esposto striscioni contro una figura legata alla società durante una partita contro una squadra di Brescia. Con questa iniziativa, i tifosi hanno deciso di far ascoltare le proprie richieste e di manifestare il proprio dissenso pubblicamente.

Qualcosa inizia a muoversi. Dopo la petizione online arrivata a oltre 3000 adesioni e gli striscioni anti Petrucci apparsi in palazzetto in occasione della sfida contro la Germani Brescia, la curva Nord ha avviato la mobilitazione con cui, di fatto, ha iniziato ad alzare la voce anche fuori dal.🔗 Leggi su Triesteprima.it Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Como Inter: la Curva Nord protesta contro le modalità di vendita dei biglietti. Niente trasferta. Il motivodi Alberto PetrosilliComo Inter, la Curva Nord non parteciperà alla trasferta contro la squadra di Fabregas: c’entrano le modalità di acquisto dei... Capienza, aumento congelato. Scoppia la protesta della CurvaNella giornata di martedì, in pochissime ore, il Lungobisenzio si è riempito del tutto, fatta eccezione per la Curva ospiti, in vista del big match... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lazio, la Nord non ci sarà però a Formello attesi mille tifosi; Dalla Curva cori e striscioni di protesta; La Curva alza il tono delle proteste: la contestazione a Petrucci è il prologo ad altre iniziative; Coreografia contro il tifoso dell'Ascoli morto: Daspo di 5 anni al supporter della Samb. La protesta della curva Nord invade la città: Tutto questo non può finireDa questa mattina sono numerosi i manifesti apparsi in città. Tutto questo non può finire è slogan eloquente, barriera contro quello che, semmai dovesse andare in porto l'operazione romana di ... triesteprima.it Roma-Atalanta, in nord la protesta contro i Friedkin: lo striscioneClima teso all'Olimpico per il big match contro i bergamaschi. I tifosi della Roma prendono posizione contro le frizioni tra Gasp e Ranieri ... siamolaroma.it Schiaffo al Sud: Meloni trema sulle Fatture Svizzere, ma il Nord ci scippa Miliardi! Un colpo di scena che lascia di sasso Palazzo Chigi: spuntano fatture svizzere da 70mila euro che avrebbero scioccato Giorgia Meloni. Ma mentre il governo si ferma sui dettagli facebook In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI x.com