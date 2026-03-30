Como Inter | la Curva Nord protesta contro le modalità di vendita dei biglietti Niente trasferta Il motivo

La Curva Nord di Como ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta contro la squadra di Fabregas, a causa delle modalità di vendita dei biglietti. La decisione è stata comunicata in seguito alle proteste dei tifosi riguardo alle procedure di acquisto, che hanno portato alla mancata partecipazione alla trasferta. La protesta si concentra sulla gestione delle vendite e sulle modalità di accesso ai biglietti.

di Alberto Petrosilli Como Inter, la Curva Nord non parteciperà alla trasferta contro la squadra di Fabregas: c’entrano le modalità di acquisto dei biglietti. La trasferta di Como si tinge di una nota amara per il tifo organizzato dell’ Inter, che ha deciso ufficialmente di disertare l’appuntamento allo stadio Sinigaglia. Mentre la squadra di Cristian Chivu prepara la rincorsa finale ai propri obiettivi stagionali partendo dai 69 punti attuali, il cuore pulsante del tifo nerazzurro rimarrà a Milano per una precisa scelta di protesta. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Como Inter: la Curva Nord protesta contro le modalità di vendita dei biglietti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter: la Curva Nord protesta contro le modalità di vendita dei biglietti. Niente trasferta. Il motivo Articoli correlati Leggi anche: Biglietti Milan-Juventus, la Curva Sud protesta ancora con il club: ecco il motivo Leggi anche: Inter Como biglietti: parte oggi la vendita dei tagliandi per la semifinale