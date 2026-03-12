Capienza aumento congelato Scoppia la protesta della Curva

Martedì, il Lungobisenzio si è riempito praticamente al massimo, con l’eccezione della Curva ospiti, in preparazione del match contro il Siena. La capienza dello stadio è stata raggiunta rapidamente, ma l’aumento del numero di spettatori è stato temporaneamente bloccato. La protesta dei tifosi della Curva è scoppiata in risposta a questa decisione.

Nella giornata di martedì, in pochissime ore, il Lungobisenzio si è riempito del tutto, fatta eccezione per la Curva ospiti, in vista del big match con il Siena. Una risposta clamorosa quella dei tifosi del Prato. Ma sarà un soldout con un retrogusto amaro, dato che diversi sostenitori biancazzurri non potranno essere presenti a quella che - a prescindere dal risultato finale - si annuncia essere una festa. Questo poiché con la capienza massima siamo ancora fermi ai 1999 posti. Niente ampliamento (almeno per il momento) quindi, per la rabbia della Curva Ferrovia Matteo Ventisette. "La vostra lentezza, il vostro continuo demandare, la vostra esasperante burocrazia e la totale assenza di comunicazioni ufficiali e chiarezza circa i lavori necessari per poter usufruire dei posti già esistenti allo stadio hanno ottenuto il risultato.