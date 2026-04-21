Pia e Lope trovano del veleno nascosto nello smeraldo del bracciale: intanto Romulo ed Emilia tornano insieme e nascondono un segreto. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Romulo ed Emilia celebrano il loro amore con un patto segreto, Pia scopre del cianuro nascosto nel bracciale di Vera. Intanto, Leocadia decide il destino di Angela.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 22 aprile: Pia scopre il cianuro nel bracciale e corre da Curro

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