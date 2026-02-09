Curro trova tra le carte di Lorenzo una lettera scritta da Rufino, il tossicologo. La scoperta mette in crisi Pia, lasciando capire che qualcosa di grave sta per succedere. La puntata di domani svelerà un legame nascosto tra Rufino e il Capitano, che potrebbe cambiare tutto.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro scopre tra le carte di Lorenzo una lettera del tossicologo Rufino, rivelando un legame inquietante tra il tossicologo e il Capitano. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel dimostra la sua parola d'onore assumendo Toño per trasformare l'hangar della tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 10 febbraio: Curro scopre una lettera che mette in pericolo Pia

Approfondimenti su Curro Pia

Dal 5 all’11 gennaio 2026, nelle puntate di La Promessa, Pia scoprirà che Curro Exposito sta indagando sulla morte di Jana.

Domani, nella soap spagnola, Pia prenderà una decisione difficile per salvare Curro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Curro Pia

Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 10 febbraio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dall'8 al 14 febbraio; La Promessa, anticipazioni 9-15 febbraio: Curro frena con Angela, Catalina confessa la verità su Adriano e Santos sparisce; Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo non molla, non si fida di Ettore!.

La Promessa anticipazioni 10 febbraio: Curro scopre una lettera che mette in pericolo PiaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro scopre tra le carte di Lorenzo una lettera del tossicologo Rufino, rivelando un legame inquietante tra il tossicologo e il Capitano ... movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 10 febbraio 2026: Santos è sparito mentre Curro trema per una lettera!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 febbraio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 febbraio 2026: Catalina dà alla luce i due gemelli Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica di Rete 4 facebook

La promessa: arriva Lisandro! #lapromessa #anticipazioni #spoiler x.com