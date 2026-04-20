Una docente di lettere in una scuola media di Mestre è stata sospesa dopo aver tagliato una ciocca di capelli a due studentesse. La decisione è stata presa dalle autorità scolastiche in seguito all’incidente, che ha suscitato molte reazioni tra genitori e alunni. La docente non è più in servizio in questa fase, mentre sono in corso accertamenti per valutare eventuali ulteriori provvedimenti o chiarimenti sulla vicenda.

La sanzione per un gesto del tutto inconsulto che ha fatto molto discutere è arrivata: una docente di Lettere della scuola media “Bellini” di Mestre che ha tagliato una ciocca di capelli a due studentesse è stata sospesa dal suo servizio. La decisione. “ Il procedimento è stato avviato. Siamo stati informati della situazione dalla scuola. Vista la complessità ho chiesto che venisse attivata la sospensione cautelativa”, ha spiegato al Corriere Marco Bussetti, direttore dell'ufficio scolastico regionale del Veneto”. Il caso di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache scolastiche: una supplente, risentita per la richiesta di una delle due studentesse su quanto dovesse essere lungo un riassunto, ha preso un paio di forbici tagliandole una parte dei capelli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sospesa la docente che ha tagliato i capelli a due alunne: la decisione e cosa può succedere adesso

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