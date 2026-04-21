Grande festa e cena sociale della Pro loco di Candelara al "Piccolo Mondo Garden" di Romano Lorenzi a Villagrande di Mombaroccio alla quale sono intervenute ben 200 persone per ringraziare tutti i volontari che si impegnano in occasione degli eventi organizzati nel corso dell’anno. A fare gli onori di casa il consiglio direttivo con in testa il presidente Alex Bernacchia, coadiuvato dal vice Davide Roscetti, dal segretario Fabrizio Rossi, dal tesoriere Gastone Marinoni, dai consiglieri Francesca Francolini, Elisa Cecchini, Gino Pietrelli, Federico Malaventura, Stefano Giorgi, Egiziano Giorgini, Umberto Del Pivo, e dai direttori artistici Piergiorgio Pietrelli e Lorenzo Fattori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La pro loco di Candelara guarda già al Natale. Intanto, cena per 200

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