La Pro Loco Cepino Prata ha raggiunto un traguardo importante portando i suoi rappresentanti dai vicoli di Cautano fino al Senato. Dopo aver partecipato a un evento di quattro minuti, ha ottenuto un riconoscimento ufficiale che segna un passaggio significativo per l’associazione locale. La presenza al Senato rappresenta un momento di svolta per le attività della Pro Loco.

Protagonista di questo importante riconoscimento è la manifestazione Tra i Vicoli di Cautano, premiata per l’impegno nella valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale. “Come presidente dell’associazione Proloco Cepino Prata APS di Cautano, sento il bisogno di condividere pubblicamente l’immensa emozione e il profondo orgoglio per il prestigioso riconoscimento che è stato assegnato al nostro evento Tra i Vicoli di Cautano. Si tratta di un premio istituito dalla UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, destinato alle Pro Loco che, in tutta Italia, si sono distinte per l’impegno nella valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dai vicoli di Cautano al Senato: traguardo storico per la Pro Loco Cepino Prata

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