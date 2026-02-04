Traversara nasce la Pro Loco | Il paese unito guarda avanti

A Traversara nasce ufficialmente la Pro Loco, guidata da tre donne. La comunità si unisce per affrontare il futuro, ricordando ancora i danni causati dall’alluvione del 1924. Le tre donne hanno deciso di mettersi in gioco per rilanciare il paese e rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini. La nuova associazione vuole essere un punto di riferimento per attività e iniziative che riscoprano le radici di Traversara e portino avanti i progetti di crescita.

A Traversara nasce la Pro Loco ed è guidata da tre donne. "Dopo il disastro dell’ alluvione del settembre del ‘24 – scrivono – i cui danni sono ancora tutti lì, a ricordaci la più grande tragedia che Traversara abbia subito, nasce la Pro Loco". Sarà guidata da tre donne: presidente è Noris Marchetti, già imprenditrice locale, vice è Luisa Babini che è anche presidente del Consiglio di Zona e amministratrice è Sandra Guidi ex funzionario di banca. "La Pro Loco – sottolineano – nasce dalla volontà di alcuni cittadini di fare rinascere e risollevare la frazione duramente colpita e di rianimarla con iniziative di valorizzazione e di socialità che attualmete mancano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

