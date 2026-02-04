Traversara nasce la Pro Loco | Il paese unito guarda avanti

Da ilrestodelcarlino.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Traversara nasce ufficialmente la Pro Loco, guidata da tre donne. La comunità si unisce per affrontare il futuro, ricordando ancora i danni causati dall’alluvione del 1924. Le tre donne hanno deciso di mettersi in gioco per rilanciare il paese e rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini. La nuova associazione vuole essere un punto di riferimento per attività e iniziative che riscoprano le radici di Traversara e portino avanti i progetti di crescita.

A Traversara nasce la Pro Loco ed è guidata da tre donne. "Dopo il disastro dell’ alluvione del settembre del ‘24 – scrivono – i cui danni sono ancora tutti lì, a ricordaci la più grande tragedia che Traversara abbia subito, nasce la Pro Loco". Sarà guidata da tre donne: presidente è Noris Marchetti, già imprenditrice locale, vice è Luisa Babini che è anche presidente del Consiglio di Zona e amministratrice è Sandra Guidi ex funzionario di banca. "La Pro Loco – sottolineano – nasce dalla volontà di alcuni cittadini di fare rinascere e risollevare la frazione duramente colpita e di rianimarla con iniziative di valorizzazione e di socialità che attualmete mancano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

traversara nasce la pro loco il paese unito guarda avanti

© Ilrestodelcarlino.it - Traversara, nasce la Pro Loco: "Il paese unito guarda avanti"

Approfondimenti su Traversara ProLoco

Meloni, i riflessi dopo il voto: la premier guarda avanti e punta la legge elettorale. «Al Paese serve stabilità»

La Pro loco Paglieta dona un defibrillatore per il campo sportivo

La Pro loco di Paglieta ha donato un defibrillatore al campo sportivo comunale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Traversara ProLoco

Argomenti discussi: Traversara, nasce la Pro Loco: Il paese unito guarda avanti; Dopo l’alluvione rinasce Traversara: nasce la Pro Loco guidata da tre donne; La nascita della pro-loco di Traversara come simbolo di rinascita dopo l’alluvione; Traversara riparte dopo l’alluvione: tre donne alla guida della nuova Pro Loco.

traversara nasce la proTraversara, nasce la Pro Loco: Il paese unito guarda avantiA Traversara nasce la Pro Loco ed è guidata da tre donne. Dopo il disastro dell’ alluvione del settembre del ‘24 – scrivono – i cui danni sono ancora tutti lì, a ricordaci la più grande tragedia che ... ilrestodelcarlino.it

Traversara, nasce la Pro-Loco per svoltare dopo l’alluvione. Gemellaggio con ColfioritoLUGO. Nasce la Pro-Loco di Traversara. «Dopo il disastro dell’alluvione del settembre del ‘24», spiega una nota diffusa oggi, «i cui danni sono ... corriereromagna.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.