La Primavera strapazza il Brescia | avanti tutta

La squadra Primavera della Reggiana ha ottenuto una vittoria schiacciante in casa contro l’Union Brescia, con il punteggio di 4-1. La partita si è svolta senza interruzioni e ha visto i padroni di casa dominare l’incontro, segnando più di un gol rispetto agli avversari. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire l’andamento del match.

Poker casalingo per la Primavera della Reggiana, che prosegue nel suo buon momento piegando 4-1 in casa l’Union Brescia. In via Fano apre le marcature Cavaliere (nella foto), che al 31’ trasforma un penalty, ma gli ospiti reagiscono ed impattano ad inizio ripresa con Molinari; lo stesso Cavaliere fa doppietta al 53’, poi gli uomini di Costa dilagano con Maisterra e Begoli. Il distacco dalla quinta piazza, occupata dall’Albinoleffe, rimane di una lunghezza, e a 3 giornate dalla fine è ancora possibile sognare i playoff: sabato prossimo trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella. Derby amaro per l’Under 17, sconfitta 3-1 in casa dal Parma:...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Primavera strapazza il Brescia: avanti tutta Notizie correlate Acf, la Primavera convince sul campo del BresciaArezzo, 31 marzo 2026 – La Primavera dell’Acf Arezzo convince sul campo del Brescia. Rossella Brescia a Verissimo, la risposta all’ex Cannito è tutta da ridere: “Non ho capito”Rossella Brescia ha accettato di mettere nuovamente piede nello studio di Verissimo per un viaggio nella sua lunga carriera. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La Primavera strapazza il Brescia: avanti tutta; Serie D, girone D. Il Piacenza strapazza la Pro Sesto e blinda i Play Off. LA SINTESI DEL MATCH; Eccellenza A. Il Belvedere strapazza la Real Cerretese: la sintesi dell'incontro. La Primavera strapazza il Brescia: avanti tuttaPoker casalingo per la Primavera della Reggiana, che prosegue nel suo buon momento piegando 4-1 in casa l’Union Brescia. ilrestodelcarlino.it SAMP U16 SHOW CONTRO LA JUVE! La Sampdoria Under 16 strapazza la capolista Juventus: nell'ultima giornata successo per 4-1! Decisive la doppietta di Alessio Rosalba e le reti di Simone Loffredo e Giacomo Roggero . I giovani bluc - facebook.com facebook