Acf la Primavera convince sul campo del Brescia

L’Acf Arezzo Primavera ha vinto la partita contro il Brescia, confermando la propria competitività sul campo. L’Under 17 ha invece ottenuto una vittoria sul campo della Ternana. La gara si è svolta il 31 marzo 2026 e ha visto le due formazioni affrontarsi in ambito giovanile. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità di svolgimento delle partite.

Arezzo, 31 marzo 2026 – L a Primavera dell’Acf Arezzo c onvince sul campo del Brescia. L'Under 17 conquista una vittoria sul campo della Ternana. PRIMAVERA: BRESCIA – ACF AREZZO 0-6 Netta vittoria esterna per la Primavera amaranto, che si impone con un largo 6-0 sul campo del Brescia, conquistando tre punti importanti. Dopo una prima mezz’ora caratterizzata da un buon controllo del gioco ma con poche conclusioni, la gara si sblocca al 34’, quando Marra porta in vantaggio le amaranto. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Hervieux, seguita al 40’ dal tris di Torres, che insacca di testa su cross di Balducci. Prima dell’intervallo, Hervieux realizza la sua doppietta personale, fissando il punteggio sul 4-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, la Primavera convince sul campo del Brescia Articoli correlati Leggi anche: La Primavera vuole stupire sul campo del Lecco Leggi anche: Acf, la Primavera pareggia a Verona