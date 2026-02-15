Rossella Brescia è tornata a Verissimo dopo aver ricevuto una domanda sull’ex Cannito, ma la sua risposta ha fatto sorridere tutti: “Non ho capito”. La ballerina ha spiegato di aver rivissuto momenti divertenti durante l’intervista, ricordando alcuni episodi della sua vita professionale. Per l’occasione, ha condiviso anche dettagli sul nuovo progetto che sta portando avanti.

Rossella Brescia ha accettato di mettere nuovamente piede nello studio di Verissimo per un viaggio nella sua lunga carriera. Lo ha fatto perché, professionalmente parlando, ha spento 30 candeline. Tantissimi i riconoscimenti e, di fatto, è davvero difficile trovare persone cui non piaccia. Dalla danza, alla televisione, fino al successo in radio e alla carriera attoriale. Un vero fenomeno poliedrico, del quale negli ultimi anni si è parlato anche per motivi privati. Il riferimento va ovviamente a Luciano Cannito, con il quale l’amore è terminato di colpo dopo ben 18 anni. L’addio al padre. Uno dei grandi dolori di Rossella Brescia è di certo rappresentato dalla mor te di suo padre Francesco. 🔗 Leggi su Dilei.it

Rossella Brescia a Verissimo, la risposta all'ex Cannito è tutta da ridere: "Non ho capito"

Luciano Cannito si è aperto a Verissimo, spiegando che ha pianto molto perché ha dovuto lasciare Rossella Brescia.

Rossella Brescia ha confermato di aver chiuso la relazione con Luciano Cannito dopo vent’anni, spiegando di non sentire più gli stessi sentimenti.

