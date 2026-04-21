La prima volta del ' made in Umbria' alla fiera Macfrut | Prodotti d' eccellenza parte l' export

Per la prima volta, i prodotti dell'Umbria partecipano alla fiera Macfrut, evento internazionale dedicato all'ortofrutta che si tiene al Rimini Expo Centre. Tra le dieci regioni presenti, l’Umbria espone le sue specialità, attirando l'attenzione di produttori, tecnologie e acquirenti provenienti da vari paesi. La partecipazione segna un passo importante per l’export dei prodotti tipici umbri.

L’Umbria, con i suoi prodotti unici e tipici, è tra le 10 regioni protagoniste di Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta in corso al Rimini Expo Centre, un evento che riunisce produttori, tecnologie e top buyer da tutto il mondo. La 43ª edizione della fiera della filiera internazionale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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