Quattro candidati si sono affrontati nel primo dibattito pubblico in vista delle elezioni comunali di Comacchio. Durante l'incontro, uno di loro ha dichiarato che sarà necessario tutelare gli operatori balneari presenti sul territorio. Nessuna altra informazione sui temi trattati o sulle opinioni espresse dagli altri candidati. L'evento ha rappresentato il primo confronto diretto tra le candidature in questa campagna elettorale.

Il primo confronto fra i quattro candidati a sindaco per il comune di Comacchio, Samuele Bellotti (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e una sua lista civica), Walter Cavalieri Foschini (centrosinistra), l’attuale primo cittadino Pierluigi Negri (con una sua lista di centrodestra) e Vito Troiani (civico), ieri pomeriggio nella Manifattura dei Marinai, su un tema di grande attualità per gli stabilimenti balneari come la direttiva Bolkestein è stato seguitissimo. A far da moderatore Nicola Ghedini, presidente provinciale Cna balneari, che ha ricordato la presenza di tutti i presidenti nazionali delle associazioni di categoria proprio per l’importanza dell’argomento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima sfida tra i quattro candidati sindaco: "Dobbiamo difendere gli operatori balneari"

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