Concessioni balneari | Fiba Confesercenti lancia supporto per bandi e tutelare gli operatori uscenti

Concessionari e operatori balneari sono in agitazione. Fiba Confesercenti chiede di tutelare chi ha già le licenze e di garantire loro di mantenere il posto. La questione riguarda i bandi per le concessioni, che rischiano di mettere in difficoltà chi lavora nel settore da anni. La confederazione si impegna a sostenere gli operatori usciti, chiedendo che le nuove assegnazioni tengano conto delle attività già avviate. La partita si gioca sulla stabilità delle imprese che lavorano sulle spiagge italiane.

La battaglia per le concessioni balneari è entrata in una fase cruciale, con una priorità chiara espressa da Fiba Confesercenti: la riassegnazione delle licenze agli operatori uscenti. Un'assemblea svoltasi recentemente ha delineato le strategie per affrontare le sfide poste dalla legge Bolkestein e le complesse procedure dei bandi pubblici, in particolare nel contesto del Comune di Cervia, dove la pressione dell'Agicom è palpabile. L'obiettivo primario, come emerso dall'incontro, è fornire un supporto concreto ai concessionari, preparandoli ad affrontare un percorso normativo considerato particolarmente stringente e ricco di insidie.

