Una piega solidale per i ragazzi col cancro 200 parrucchieri volontari a sostegno dello Ior

Domenica 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna si preparano a una giornata di solidarietà. In tutto il territorio, 200 parrucchieri volontari si mobilitano per sostenere lo Ior e i giovani che combattono contro il cancro. Le città di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini, Riccione, più Pesaro e Argenta, si uniscono idealmente per far sentire a questi ragazzi che non sono soli.

Domenica, 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna - Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini e Riccione - più Pesaro e Argenta si uniranno idealmente per far sentire la propria vicinanza agli adolescenti che affrontano una diagnosi di tumore. Torna.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Romagna 15 Febbraio Povertà, un paese solidale. Pasti caldi e sostegno grazie ai volontari di Adotta una famiglia In un contesto di crescente difficoltà economica, la solidarietà si manifesta attraverso iniziative come Adotta una famiglia, che offre pasti caldi e supporto alle persone in difficoltà a Osnago. Le trecce della solidarietà per i ragazzi di Crans-Montana, parrucchieri offrono gratis taglio e piega a chi donerà i capelli A Crans-Montana, un'iniziativa solidale invita i parrucchieri a offrire taglio e piega gratuiti a chi dona i capelli, contribuendo alla raccolta per i ragazzi colpiti dal recente incendio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Romagna 15 Febbraio Argomenti discussi: Capelli in dono. Grande risposte dei saloni; Donare i capelli per solidarietà: Aiutiamo i ragazzi ustionati nell’incendio di Cras-Montana; Donano i capelli per gli ustionati di Crans Montana: solidarietà da 2 ragazzi di Cogliate. Buon Vivere: torna Gino, il padre di Giulia Cecchettin. E c’è una piega per l’hospiceIl Festival del Buon Vivere cala il sipario ma lo fa in grande: la giornata si apre alle 9 all’Istituto Salesiano Orselli con ‘Una piega per l’Hospice’, l’iniziativa solidale dell’associazione Amici ... ilrestodelcarlino.it Una Piega per lo IOR - PRIME Center - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.