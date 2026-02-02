Crans-Montana la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda | Ridiamo una vita piena a questi ragazzi

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni giovani italiani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. Arrivato senza preavviso, ha parlato con i medici e i familiari, stringendo loro la mano e promettendo di fare tutto il possibile per ridare loro una vita normale. La visita si è svolta durante la sua presenza in Lombardia per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Mattarella ha detto chiaramente che il suo impegno è aiutare questi ragazzi a

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.