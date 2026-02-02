Crans-Montana la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda | Ridiamo una vita piena a questi ragazzi
Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni giovani italiani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. Arrivato senza preavviso, ha parlato con i medici e i familiari, stringendo loro la mano e promettendo di fare tutto il possibile per ridare loro una vita normale. La visita si è svolta durante la sua presenza in Lombardia per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Mattarella ha detto chiaramente che il suo impegno è aiutare questi ragazzi a
Un mese dopo la tragedia, e un giorno dopo la notizia arrivata dalla Svizzera della morte all’ospedale di Zurigo di un diciottenne rimasto ferito nell’incendio, il Capo dello Stato ha approfittato della sua presenza a Milano per per gli eventi legati ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina per fare una visita a sorpresa ai ragazzi italiani ancora ricoverati. Ha così incontrato i loro familiari. Mattarella è entrato al Niguarda da solo, non ha voluto telecamere né fotografi. «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha detto ai medici che stanno curando i feriti nell’incendio a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
