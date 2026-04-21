La più piccola un divieto che risuona come una nuova censura

Un divieto riguardante il film «La più piccola» ha suscitato reazioni di tristezza tra l’autrice, Hafsia Herzi, che ha espresso il suo disappunto alla notizia. Il film, che affronta il tema del coming of age, uscirà prossimamente nelle sale. La decisione di vietarlo ha sollevato discussioni sulla presenza di restrizioni sui contenuti cinematografici e sulla percezione di censura nel settore.

Arte e politica Il film di Hafsia Herzi premiato a Cannes classificato «vm ai 14 anni», un coming of age di una ragazza musulmana lesbica a Parigi con Nadia Melliti. Il distributore, Fandango, farà ricorso Arte e politica Il film di Hafsia Herzi premiato a Cannes classificato «vm ai 14 anni», un coming of age di una ragazza musulmana lesbica a Parigi con Nadia Melliti. Il distributore, Fandango, farà ricorso Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. L’autrice, Hafsia Herzi, alla notizia si è detta «profondamente rattristata», e certo vedere un racconto di coming of age quale è La petite dernière, che uscirà il prossimo giovedì col titolo La più piccola, vietato ai minori di 14 anni deve esserle sembrato un’assurdità.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «La più piccola», un divieto che risuona come una nuova censura Notizie correlate Nuova Twingo, la piccola Renault riparte dalla città con una formula elettrica più fresca, semplice e popIbiza è uno di quei posti che sembrano fatti apposta per mettere alla prova un’auto come la nuova Renault Twingo. “Addio lusso, adesso vive in una piccola fattoria paludosa infestata da ratti e piena di nidi di vespe che si allaga quando piove”: la nuova vita dell’ex principe Andrea a Marsh FarmNon passa giorno senza che i quotidiani britannici puntualmente non diano aggiornamenti sulle nuove evidenze che dimostrano le strette connessioni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La più piccola, un divieto che risuona come una nuova censura; ‘La più piccola’ vietato ai minori di 14; La più piccola censurato ai minori di 14 anni – L’educazione affettiva messa in discussione anche nelle sale cinematografiche; La più piccola di Hafsia Herzi censurato per i minori di 14 anni. La più piccola di Hafsia Herzi censurato per i minori di 14 anniUno dei film più apprezzati della stagione, La più piccola di Hafsia Herzi, presentato a Cannes e recentemente a Bari uscirà nelle sale il 23 aprile con un divieto ai minori di 14 anni. Ecco le motiva ... comingsoon.it Scontro infuocato per il divieto ai minori di 14 anni del film vincitore a Cannes del Queer AwardIl film di Hafsia Herzi La più piccola, trionfatore al Festival di Cannes e vincitore della Queer Palm, viene colpito dalla censura italiana ... libero.it Una piccola Fiorentina, bruttina e ingessata come la maglia da trasferta indossata allo stadio di via del Mare, esce dalla sfida contro i salentini più forte di prima nella delicatissima lotta salvezza - facebook.com facebook Ogni atto di resistenza è una storia di libertà: la piccola lotta di una maestra di oggi e, insieme alla sua, la grande lotta dei tupamaros nell’Uruguay degli anni '70 - che la protagonista legge nei libri che l'accompagnano. Due esempi di resistenza civile. @Marsil x.com