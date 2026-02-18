Addio lusso adesso vive in una piccola fattoria paludosa infestata da ratti e piena di nidi di vespe che si allaga quando piove | la nuova vita dell’ex principe Andrea a Marsh Farm

Il principe Andrea ha scelto di trasferirsi in una piccola fattoria a Marsh Farm, una decisione dettata dai recenti scandali che lo coinvolgono. La proprietà, ormai dismessa, è infestata da ratti e nidi di vespe e si allaga facilmente durante le piogge. La sua nuova vita si svolge tra ambienti sporchi e condizioni difficili, lontano dai fasti di un tempo. Andrea ha deciso di abbandonare il lusso per affrontare questa realtà umile, in un luogo che poco ricorda il passato. La sua presenza nella fattoria ha attirato l’attenzione di alcuni vicini.

Non passa giorno senza che i quotidiani britannici puntualmente non diano aggiornamenti sulle nuove evidenze che dimostrano le strette connessioni tra il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein e l'ex principe Andrea di Windsor. A fronte dell'indignazione dei sudditi, però, basteranno le notizie fatte circolare dai tabloid sulle pessime condizioni in cui verserebbe la nuova residenza (poco reale) che è stata assegnata al fratello minore di re Carlo III? Marsh Farm è la casa che il sovrano sta ristrutturando per sistemare Andrea lontano dall'attenzione mediatica e dagli occhi di un mondo pieno di sete di giustizia (e di vendetta). Marsh Farm, la nuova casa (a quanto si dice) dell'ex principe Andrea: una fuga in una terra paludosaDopo aver lasciato la reggia e i riflettori, l'ex principe Andrea si sarebbe trasferito a Marsh Farm, una vecchia tenuta in una zona paludosa lontana da Londra. Andrea inizia il trasloco: Sarah Ferguson non lo seguirà a Marsh FarmAndrea Mountbatten Windsor inizia un nuovo capitolo con il suo trasloco a Marsh Farm. Il principe Andrea è stato avvistato a Marsh Farm mentre controllava i lavori di ristrutturazione della sua nuova casa.