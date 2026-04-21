La più piccola, film della franco-tunisina Hafsia Herzi, vincitore a Cannes del premio per la migliore attrice a Nadia Melliti e della Queer Palm, sbatte contro la censura del ministero della Cultura italiano: vietato ai minori di 14 anni. La pellicola racconta il viaggio di Fatima, la minore di tre sorelle in una famiglia musulmana, alla scoperta della propria sessualità e identità queer. Studentessa di filosofia a Parigi, in bilico tra tradizioni e desideri, la giovane cerca una via tra cuore e devozione. Tratto dall’omonimo libro autobiografico di Fatima Daas, anch’esso mai censurato, il film secondo la Commissione italiana per la...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La più piccola“ queer e musulmana: l’Italia vieta il film ai minori di 14 anni

Notizie correlate

La Spagna vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni.

La legge che vieta i social ai minori di 15 anni in Francia: «Il cervello dei giovani non è in vendita»Sarà la Francia la pioniera d’Europa sul divieto di social per i minori? Nelle prime ore di martedì 27 gennaio i parlamentari di Parigi hanno...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La più piccola censurato ai minori di 14 anni solo in Italia, Fandango: Italia arretrata sull’educazione sessuo-affettiva; La più piccola queer e musulmana: l’Italia vieta il film ai minori di 14 anni; Scontro infuocato per il divieto ai minori di 14 anni del film vincitore a Cannes del Queer Award; La più piccola di Hafsia Herzi censurato ai minori di 14 anni.

La più piccola censurato ai minori di 14 anni solo in Italia, Fandango: Italia arretrata sull’educazione sessuo-affettivaVietato ai minori di 14 anni in Italia il film premiato a Cannes La più piccola, una decisione mai adottata all’estero. Fandango annuncia ricorso e critica la decisione, mentre la regista parla di cen ... gay.it

Scontro infuocato per il divieto ai minori di 14 anni del film vincitore a Cannes del Queer AwardIl film di Hafsia Herzi La più piccola, trionfatore al Festival di Cannes e vincitore della Queer Palm, viene colpito dalla censura italiana ... libero.it

In tutta Italia, questo frutto andino cresce solo in 30 chilometri di Calabria. E chi non va lì, non lo mangia. Punto. Si chiama annona — o cherimoya, se preferisci fare il sofisticato. Nasce sugli altipiani andini di Perù ed Ecuador, a oltre 2.000 metri, in un habitat c - facebook.com facebook

In ogni città dell'Italia e dell'estero, dove la portavano le sue tournées, ella amava indugiarsi nei musei, nelle chiese, e visitare le curiosità più interessanti. #CesareLevi. Nel 1924 moriva #EleonoraDuse, tra le più importanti artiste di fine '800 inizi del '900. #21 x.com