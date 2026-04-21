La più piccola queer e musulmana | l’Italia vieta il film ai minori di 14 anni
La più piccola, film della franco-tunisina Hafsia Herzi, vincitore a Cannes del premio per la migliore attrice a Nadia Melliti e della Queer Palm, sbatte contro la censura del ministero della Cultura italiano: vietato ai minori di 14 anni. La pellicola racconta il viaggio di Fatima, la minore di tre sorelle in una famiglia musulmana, alla scoperta della propria sessualità e identità queer. Studentessa di filosofia a Parigi, in bilico tra tradizioni e desideri, la giovane cerca una via tra cuore e devozione. Tratto dall’omonimo libro autobiografico di Fatima Daas, anch’esso mai censurato, il film secondo la Commissione italiana per la...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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In tutta Italia, questo frutto andino cresce solo in 30 chilometri di Calabria. E chi non va lì, non lo mangia. Punto. Si chiama annona — o cherimoya, se preferisci fare il sofisticato. Nasce sugli altipiani andini di Perù ed Ecuador, a oltre 2.000 metri, in un habitat c - facebook.com facebook
In ogni città dell'Italia e dell'estero, dove la portavano le sue tournées, ella amava indugiarsi nei musei, nelle chiese, e visitare le curiosità più interessanti. #CesareLevi. Nel 1924 moriva #EleonoraDuse, tra le più importanti artiste di fine '800 inizi del '900. #21 x.com