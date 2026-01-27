La legge che vieta i social ai minori di 15 anni in Francia | Il cervello dei giovani non è in vendita

La Francia ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, ponendo un limite all’età per l’accesso a queste piattaforme. La normativa mira a tutelare il benessere dei giovani e a riflettere sulla protezione dei minori nel contesto digitale. La misura si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza online e sulla tutela dei minori in Europa.

Sarà la Francia la pioniera d’Europa sul divieto di social per i minori? Nelle prime ore di martedì 27 gennaio i parlamentari di Parigi hanno approvato un disegno di legge che blocca i network a chi ha meno di 15 anni. Una misura per proteggere la salute degli adolescenti, secondo il governo. Il presidente Emmanuel Macron ha salutato il voto come un passo importante: «Perché il cervello dei nostri figli non è in vendita. Né sulle piattaforme americane, né sulle reti cinesi», ha aggiunto su X. L’Assemblea Nazionale ha approvato con 130 voti favorevoli e 21 contrari. Andrà al Senato «nelle prossime settimane», secondo la ministra per gli Affari Digitali Anne Le Hénanff.🔗 Leggi su Open.online

La Francia si avvicina a un’importante normativa volta a tutelare i minori dai rischi dei social media, proponendo il divieto di accesso alle piattaforme digitali ai minori di 15 anni.

