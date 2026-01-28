Un agente di polizia ha sparato e ucciso uno spacciatore a Milano. L’episodio è avvenuto questa mattina vicino all’ingresso di un edificio. Secondo la versione dell’agente, l’uomo gli ha puntato contro un’arma e lui ha avuto paura. L’identità dello spacciatore è stata confermata: si tratta di Zack. La scena si è svolta in modo rapido, con testimoni che hanno visto le due figure avvicinarsi e poi una delle due sparire dalla vista. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Milano – “Da lontano, vicino all’ingresso, vedo due figure che inizialmente si avvicinano verso di noi, poi uno l’ho perso di vista, mentre l’altro. L’ho rivisto avvicinarsi e fermarsi”. Sono le 17.30 di lunedì, la scena si svolge in un sentiero incastonato tra i binari della ferrovia e le rampe della Tangenziale Est. Via Impastato, quartiere Rogoredo, Milano. A descrivere la scena al pm Giovanni Tarzia, nel corso dell’interrogatorio in Questura, è l’assistente capo di 41 anni che poi sparerà a quella “sagoma“ da una distanza di 31 metri, uccidendo con un colpo alla testa il ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri, ritenuto un esponente di spicco della famiglia che governa lo spaccio nell’area dell’ex “boschetto della droga“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore: “Mi ha puntato contro un’arma, ho avuto molta paura. L’ho riconosciuto: era Zack”

Approfondimenti su Milano Polizia

Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.

L’intervento di un poliziotto a Rogoredo, Milano, ha portato alla morte di Abderrahim Mansouri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enne; Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a un 28enne a Rogoredo; Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano.

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a MilanoÈ indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato e ucciso un marocchino di 28 anni, Abderhaim Mansouri, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, in via Impasta ... ansa.it

Ucciso a Milano, l'agente: "Volevo rincorrerlo poi mi ha puntato la pistola e ho sparato". Il poliziotto indagato per la morte del 28enne: "L'ho riconosciuto, era Zack" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/27/ucciso-a-milano-lagente-volevo-rinco - facebook.com facebook