Alla PFW la sfilata A I 2026-2027 di Victoria Beckham si è trasformata ancora una volta in un vero e proprio affare di famiglia

9 mar 2026

Durante la Paris Fashion Week, la sfilata della collezione AutunnoInverno 2026-2027 di Victoria Beckham si è svolta con la partecipazione di vari membri della sua famiglia. La presentazione si è concentrata su capi di abbigliamento femminile, con alcuni parenti che hanno preso parte all'evento come modelli. La scena ha visto anche il coinvolgimento di collaboratori e designer legati alla stilista.

Alla Paris Fashion Week la sfilata AI 2026-2027 di Victoria Beckham si è trasformata ancora una volta in un vero e proprio affare di famiglia. In prima fila, accanto agli addetti ai lavori e alle celebrity internazionali, non poteva mancare il sostegno dei Beckham, presenza ormai immancabile agli show della stilista britannica. La famiglia appare quasi al completo, con il consueto fronte compatto a sostenere la designer, anche se tra i volti presenti si nota l’assenza del primogenito Brooklyn. Nel front row, gli sguardi si concentrano così sui look della famiglia, perfettamente in linea con l’estetica sofisticata e minimal del brand. Per il saluto finale, Victoria sceglie un tailleur oversize in raso antracite, composto da pantaloni larghi e giacca strutturata con maniche leggermente rimboccate. 🔗 Leggi su Amica.it

