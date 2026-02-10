Ofer Yannay rifiuta di confermare l’arrivo di Hayes. La firma non è ancora arrivata, anche se le trattative sono in corso. Il mercato continua a muoversi, con molte incognite sul futuro del roster esterno in Eurolega. I tifosi aspettano aggiornamenti, mentre le società cercano di mettere a punto gli ultimi dettagli.

Il quadro di mercato continua a ruotare attorno a una possibile mossa che potrebbe ridefinire il reparto esterni in Eurolega. L’attenzione è concentrata su Nigel Hayes-Davis, ala statunitense attualmente free agent in NBA, con l’Hapoel Tel Aviv indicata come principale candidato a chiudere l’accordo. Hayes-Davis sta valutando diverse offerte provenienti da varie realtà e al momento non ha ancora firmato con nessuna squadra. La dinamica di mercato evidenzia come l’Hapoel Tel Aviv sia favorita nella corsa per assicurarsi le prestazioni dell’atleta, nel tentativo di rinforzare il roster in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ofer Yannay: "Vogliamo Hayes-, ma la firma non è ancora arrivata

Approfondimenti su Ofer Yannay

Ultime notizie su Ofer Yannay

