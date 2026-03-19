la mummia una vispa ed esuberante variazione sul vecchio tema horror

LA MUMMIA Con Brendan Fraser, Rachel Weisz e John Hannah. Regia di Stephen Sommers. Produzione Usa 1999. Durata: 2 ore LA TRAMA Nel 1923 un pugno di avventurieri alla ricerca di una mitica città perduta risveglia la mummia di un sacerdote egiziano sepolto vivo 3000 anni prima. Il risvegliato non è di buon umore. PERCHÈ VEDERLO Perché è una vispa, simpatica esuberante variazione sul vecchio tema caro al film horror. Più che un remake degli antichi film con Boris Karloff siamo sul piano dei "Predatori dell'arca perduta" e degli avventurosi con Errol Flynn. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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