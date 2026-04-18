Muore a 14 anni e dona il corpo alla scienza | la storia di Nicole e il tumore Dipg

Una ragazza di 14 anni, Nicole Panarelli, è deceduta a causa di un tumore DIPG e ha deciso di donare il suo corpo alla scienza. La sua scelta è stata comunicata prima della morte, mentre era ancora in vita. La famiglia ha rispettato la volontà della giovane, che voleva contribuire alla ricerca medica. La donazione è stata effettuata dopo il decesso, per scopi di studio e formazione.

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