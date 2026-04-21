Nella puntata di questa settimana di Belve, trasmessa su Rai 2, tra gli ospiti c’è Elettra Lamborghini. Durante l’intervista, ha parlato apertamente di alcuni problemi di salute legati alla sua vita sessuale, lasciando spazio a commenti e discussioni tra il pubblico. La cantante ha condiviso dettagli sulla sua esperienza, attirando l’attenzione per la sincerità con cui ha affrontato il tema.

La nuova puntata di Belve, in onda su Rai 2, vede tra gli ospiti Elettra Lamborghini, pronta a regalare uno degli interventi più discussi della serata. Sui social, prima ancora della messa in onda, la cantante anticipa tutto con una frase ironica: “Liberatoria firmata”, lasciando intendere che l’intervista sarà senza filtri. Il ritorno dopo l’intervista bloccata. Non è la prima volta che Lamborghini avrebbe dovuto sedersi nello studio di Francesca Fagnani. Nel 2022, infatti, la sua partecipazione era stata rimandata, ma questa volta l’ospitata va finalmente in porto. E il tono, fin dai primi minuti, è quello tipico del programma: diretto, pungente e senza giri di parole.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “La mia passera mi fa penare, ha qualche problema”: Elettra Lamborghini spiazza a Belve

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