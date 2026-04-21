Elettra Lamborghini ha partecipato alla puntata di questa sera di Belve, condividendo alcuni dettagli sulla sua vita privata sui social. In un messaggio, ha scritto di aver firmato una liberatoria e ha fatto riferimento a problemi riguardanti la sua salute intima. La cantante ha mostrato un volto più vulnerabile, parlando di una situazione che la sta facendo soffrire. La sua testimonianza ha attirato l'attenzione dei fan e dei media.

“Liberatoria firmata”, scrive sui social Elettra Lamborghini, tra le protagoniste della puntata di questa sera di Belve. Dopo aver bloccato la sua prima intervista nel programma di Rai 2 nel 2022, c’è l’ok per un’ospitata che si preannuncia anche esilarante, soprattutto quando Francesca Fagnani le chiede conto del suo peggior difetto. Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti . La mia patonga ha qualche problema dichiara la Lamborghini, che non è nuova ad affermazioni del genere (due anni fa, a Diletta Leotta, disse che “la pata*a al vento è una goduria” ). Si parla anche della sua bisessualità, che sembra aver abbandonato, così come l’interesse per gli uomini eccetto il marito (Afrojack): Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elettra Lamborghini ‘disperata’ a Belve: “La mia passera mi fa penare, ha qualche problema”

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