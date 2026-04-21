Elettra Lamborghini a Belve | La mia passera mi fa penare

Elettra Lamborghini è stata ospite di nuovo a Belve su Rai2, dove ha parlato con Francesca Fagnani. La cantante ha condiviso alcuni dettagli personali, tra cui una sua esperienza riguardante la sfera intima. La sua presenza in trasmissione segue un episodio precedente legato a una mancata liberatoria avvenuta nel 2022.

Elettra Lamborghini torna ospite a Belve su Rai2, intervistata da Francesca Fagnani, dopo la mancata liberatoria del 2022. La cantante emiliana si confessa senza filtri sulla sua sessualità e vita privata, definendosi “maritosessuale”. A Miami, tra “maschioni con la tartaruga”, non ha provato alcun interesse: “Manco se mi pagassero”, dice secca. “Mai stata più chiara di così. Mi attraggono altre cose”, spiega, negando attrazione per quel tipo di uomini. Sulla bisessualità dichiarata in passato, ammette: “Se non ci fosse mio marito, non so quanto sarei interessata”. Fagnani le chiede conferma: “Cioè non provavi interesse?”. Risposta diretta: “No”.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Elettra Lamborghini a Belve: “La mia passera mi fa penare” Elettra Lamborghini: «La mia passera mi fa penare. Sono maritosessuale» Notizie correlate Elettra Lamborghini ‘disperata’ a Belve: “La mia passera mi fa penare, ha qualche problema”“Liberatoria firmata”, scrive sui social Elettra Lamborghini, tra le protagoniste della puntata di questa sera di Belve. “La mia passera mi fa penare, ha qualche problema”: Elettra Lamborghini spiazza a BelveLa nuova puntata di Belve, in onda su Rai 2, vede tra gli ospiti Elettra Lamborghini, pronta a regalare uno degli interventi più discussi della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elettra Lamborghini torna a Belve: ecco gli altri casi di interviste saltate all'ultimo; Belve, gli ospiti della terza puntata: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva; Belve, chi sono gli ospiti della puntata di martedì 21 aprile; Belve, Elettra Lamborghini torna 4 anni dopo l’intervista sospesa: l’indiscrezione. Elettra Lamborghini senza filtri a Belve: Bise**uale? La mia passera mi fa penareOspite a Belve, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad alcune confessioni intime riguardo la sua vita e al suo orientamento sessuale. donnaglamour.it ''La mia passera mi fa penare'': Elettra Lamborghini a Belve svela il suo peggior difettoElettra Lamborghini alla fine, dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022, a Belve va e si accomoda sullo sgabello del noto programma di Rai2, pronta a rispondere alle domande di Francesca ... gossip.it Elettra Lamborghini, non abbiamo più parole per descriverla! facebook I prossimi ospiti di #Belve sono Elettra Lamborghini, Brigitte Nielsen e Shiva. x.com