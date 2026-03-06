Santarcangelo intitola il parco a Lea Garofalo testimone di giustizia e vittima della ‘ndrangheta

Venerdì 6 marzo, a Santarcangelo, si è svolta l’intitolazione di un parco tra le vie Cesare Pavese e Salvatore Quasimodo a Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima della ‘ndrangheta. Alla cerimonia hanno partecipato la vice sindaca e l’assessora alle Pari opportunità, che hanno preso la parola durante l’evento. La cerimonia ha concluso le formalità previste per l’intitolazione del parco.

La decisione di intitolare l'area verde in ricordo di una delle donne simbolo per la lotta alla mafia è infatti nata nell'ambito del progetto dell'Amministrazione comunale 'Ho a cuore Santarcangelo' "Intitolare un parco è una scelta importante, poiché un parco è un luogo di vita in cui si gioca, si ride, si cresce. Dare a questo luogo il nome di Lea Garofalo significa far vivere la sua memoria ogni giorno e mantenere viva la sua storia: la storia di una donna coraggiosa che ha trovato la forza di ribellarsi alla 'ndrangheta e scelto di non piegarsi alla violenza", ha dichiarato la vice sindaca Michela Mussoni. "E questo luogo è ancora più significativo – conclude la vice sindaca Mussoni – perché proprio qui davanti c'è un immobile sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla comunità.