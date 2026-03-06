Santarcangelo | il parco di Lea Garofalo monito vivo contro

A Santarcangelo di Romagna è stato inaugurato un nuovo parco tra le vie Cesare Pavese e Salvatore Quasimodo, intitolato a Lea Garofalo. L’amministrazione comunale ha deciso di dedicare questa area verde a lei, riconoscendo così il suo contributo. La scelta mira a mantenere vivo il ricordo della figura di Garofalo e a sensibilizzare sulla lotta contro la criminalità organizzata.

Santarcangelo di Romagna ha deciso di trasformare un'area verde in un monito vivente contro la criminalità organizzata, intitolando il parco compreso tra le vie Cesare Pavese e Salvatore Quasimodo a Lea Garofalo. La cerimonia si è svolta venerdì 6 marzo 2026, durante una giornata nuvolosa con temperature intorno ai 12 gradi, segnando un passo concreto nella lotta alle mafie all'interno del progetto comunale Ho a cuore Santarcangelo. L'iniziativa nasce da una richiesta diretta degli studenti dell'istituto Molari, che hanno spinto l'amministrazione a riequilibrare la toponomastica cittadina includendo figure femminili simbolo della legalità.